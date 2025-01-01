Судебные приставы в Удмуртии продадут вторую квартиру женщины, которая не платила алименты на детей.



В Сарапуле судебные приставы взыскали крупный долг по алиментам, продав единственное жилье женщины. Деньги от продажи квартиры направили на содержание ее двоих детей, которых передали под опеку бабушке. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Суд лишил женщину родительских прав и обязал выплачивать треть заработка на детей. Однако она уклонялась от своих обязательств, и долг достиг 450 тысяч рублей.

Пристав выяснил, что у должницы есть две квартиры. На одну из них наложили арест. Женщина не начала погашать долг, и арестованную квартиру выставили на торги. Вырученные деньги в равных долях перечислили на счета детей.