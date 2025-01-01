

В Ижевске осудили 30-летнего предпринимателя за мошенничество и отмывание денег в крупном размере. Он похитил более 8 миллионов рублей, принадлежавших банку с государственным участием. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Предприниматель взял в банке кредит, представив ложные сведения о своём трудоустройстве. Полученную сумму он перевёл на счета подставных лиц. Затем обналичил деньги и потратил их на свои нужды.

Сотрудники УФСБ по Удмуртской Республике раскрыли преступление, а Следственный комитет по региону провёл расследование.

Суд приговорил предпринимателя к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он признал вину и частично возместил ущерб. Приговор пока не вступил в силу.