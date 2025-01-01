Экс-директор МУП «Водоканал» Воткинска осудили за хищение миллиона рублей из бюджета



Бывший директор МУП «Водоканал» города Воткинска признан виновным в хищении более миллиона рублей из бюджета предприятия. Об этом информирует прокуратура Удмуртии.

Во время своего руководства, с 2023 по 2024 годы, мужчина заключал фиктивные договоры с компанией, которой он сам же управлял. Это позволило ему незаконно перенаправлять средства муниципального предприятия на личные счета.

Суд приговорил его к четырем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Все похищенные средства в размере 1,1 миллиона рублей были возвращены в бюджет.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.