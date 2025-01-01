Сарапул и Пермь свяжет речной маршрут на скоростном судне на подводных крыльях



В 2026 году Пермь и Сарапул свяжет судно «Метеор», сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Это решение обсуждалось на встрече глав Удмуртии и Пермского края в Москве.

Новый маршрут станет частью речного пути «Казань – Чайковский – Пермь», который работает с 2025 года. «Это направление пользуется большим спросом у наших жителей, — подчеркнул Бречалов. — В 2024 году Сарапул принял 175 судов, что составило 33 тысячи туристов».

Посетители смогут провести в Сарапуле от 4 до 8 часов, наслаждаясь музеями, сувенирными лавками и кафе.

Ранее глава Сарапула Виктор Шестаков и замминистра транспорта Удмуртии Алексей Пчельников изучили современные модульные причалы в Перми.