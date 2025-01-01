Стальные механистичные пауки в стиле кибер-панк поселились в Сарапуле



Сарапульский электромеханический завод обзавёлся новыми охранниками — металлическими механическими пауками. Об этом сообщил Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртии и руководитель Мастерской госдизайна в Сенеже, в своём Telegram-канале.

Инициатива принадлежала Игорю Билоусу, генеральному директору завода, который хотел необычным способом интегрировать производство в городскую среду.

Конструкции были созданы сотрудниками участка электрогазосварки, в том числе Игорем Решетниковым и его коллегами. Теперь эти пауки стали местной достопримечательностью.

Правдзинский отмечает, что пока пауки находятся на территории завода и у проходной, но это интересный арт-объект, который, возможно, заслуживает места в одном из общественных пространств города. Он также предполагает, что мастера с СЭМЗ могут сделать так, чтобы эти пауки ещё и выполняли определённые функции.

Кроме того, Правдзинский упоминает, что завод производит комплектные трансформаторные подстанции в бетонных и металлических корпусах, а также силовые трансформаторы.