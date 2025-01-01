Мужчину в Ижевске осудили на 18 лет колонии за надругательство над дочерями сожитеьницами



В Ижевске осудили 53-летнего мужчину за преступления против детей, сообщает СУ СК РФ по Удмуртии.

С 2017 по 2022 год он совершал сексуальные действия в отношении двух девочек — дочерей своей сожительницы.

Кроме того, выяснилось, что он знал о своём ВИЧ-положительном статусе, но скрывал это, подвергая жертв риску заражения.

Приговором суда он получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и должен выплатить потерпевшим 1 миллион рублей, сообщает судейское сообщество Удмуртии. Приговор пока не вступил в законную силу.