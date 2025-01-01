В Ижевске автозавод вернулся к пятидневной рабочей неделе



С 1 декабря «Лада Ижевск» возвращается к 40-часовой неделе. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об этом.Режим неполного времени (четыре рабочих дня и временные задачи) был введен из-за падения продаж в сентябре. Зарплата была сохранена, на заводе рабочих обеспечили работой по обеспечению производства, не связанной со сборкой автомобилей. Желающим сменить работу помогли с обучением и трудоустройством.Возврат к обычному графику связан с увеличением производства.