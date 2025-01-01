В Ижевске задержан курьер мошенников с 7 млн рублей жертвы преступления



В Удмуртии полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников, который похитил 6,9 млн рублей у 39-летней ижевчанки.По данным МВД России по Удмуртской Республике, женщине позвонили и убедили её назвать код из SMS под предлогом получения госнаграды её бывшим мужем. Затем ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что с её счетов списываются средства на финансирование преступной деятельности. Он предложил сохранить деньги, передав их курьеру для перевода на безопасный счет. Женщина передала все свои сбережения курьеру, но позже осознала, что стала жертвой мошенников.Курьер был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.