Мужчину с разрывом печени и потерей крови в объем 1,5 литра спасли в 1 РКБ Удмуртии



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Ижевске прооперировали пострадавшего в ДТП мужчину. Его доставили в Первую республиканскую клиническую больницу поздним вечером после наезда легкового автомобиля.У пациента были обнаружены тяжёлая травма, разрыв печени и кровотечение. В ходе экстренной операции хирурги провели лапаротомию, удалили часть печени, прошили сосуды и удалили гематому.Благодаря этому удалось стабилизировать состояние пациента, который потерял более 1,5 литра крови. Сейчас он проходит реабилитацию в хирургическом отделении.