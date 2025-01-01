Мужчину с разрывом печени и потерей крови в объем 1,5 литра спасли в 1 РКБ Удмуртии

28 ноября 2025 г.

В Ижевске прооперировали пострадавшего в ДТП мужчину. Его доставили в Первую республиканскую клиническую больницу поздним вечером после наезда легкового автомобиля.

У пациента были обнаружены тяжёлая травма, разрыв печени и кровотечение. В ходе экстренной операции хирурги провели лапаротомию, удалили часть печени, прошили сосуды и удалили гематому.

Благодаря этому удалось стабилизировать состояние пациента, который потерял более 1,5 литра крови. Сейчас он проходит реабилитацию в хирургическом отделении.