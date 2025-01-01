Доходы бюджета Удмуртии составят 157,3 млрд рублей, расходы – 161,8 млрд



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Госсовет Удмуртии в первом чтении одобрил бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.Доходы составят 157,3 млрд рублей, расходы – 161,8 млрд, дефицит – 4,5 млрд. Большая часть расходов (более 61 млрд) направлена на соцобязательства и оплату труда. Более 7 млрд выделено на мероприятия, связанные с СВО, содержание беженцев и помощь историческим территориям. Муниципалитеты получат 61 млрд в виде межбюджетных трансфертов.Окончательное принятие бюджета запланировано на 9 декабря.