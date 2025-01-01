Школьник из Ижевска стал серебряным призером Всероссийской Олимпиады по Искусственному интеллекту



Школьник из Ижевска Алексей Колегов стал призёром Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

В 2025 году к отборочным испытаниям присоединились более 52 тыс. участников из 26 стран, углублённо изучающих информатику и ИИ-технологии. С 29 сентября по 19 октября они выполняли задачи, слушали вебинары и разборы, чтобы попасть в финал. В итоге в заключительный этап вышли 62 школьника, включая 12 ребят из разных стран.

Алексей Колегов завоевал серебряную медаль, разделив её с четырьмя участниками из других стран. Абсолютным победителем стал Елисей Кирпиченко из Санкт-Петербурга.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова поздравила Алексея, отметив, что эта награда должна стать ориентиром в его профессиональном пути.