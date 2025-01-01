В Можге незаконно добыли 2 млн кубометров воды



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Инспекторы Западно-Уральского управления Росприроднадзора выявили, что МУП ЖКХ Можги незаконно добывало подземные питьевые воды без лицензии почти 10 месяцев.Департамент по недропользованию по ПФО прекратил действие лицензий с июля 2024 года, но предприятие продолжало использовать 57 скважин, добывая более 500 кубометров в сутки. Общий объём самовольной добычи составил 2,4 млн кубических метров, а ущерб превысил 71,5 млн рублей.Росприроднадзор направил требование о добровольном возмещении. Ранее суд обязал МУП ЖКХ выплатить компенсацию родственникам погибшего рабочего.