Раненому бойцу СВО в Ижевске пересадили кожу

В 1 РКБ Удмуртии восстановили мягкие ткани бедра бойцу СВО. В ноябре 2025 года он получил минно-взрывное ранение, вызвавшее обширные дефекты тканей.В военном госпитале была проведена первичная обработка, затем он был направлен в 1 РКБ для хирургического лечения. Врачи ожогового отделения провели реконструктивную операцию, восстановив целостность тканей и пересадив кожный лоскут.Операция длилась около часа и прошла успешно. Мужчина сейчас восстанавливается в стационаре.