Спасатели Удмуртии начали наблюдение водных объектов из-за непрочного льда



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Спасатели усиливают патрулирование Ижевского пруда с 6 декабря из-за тонкого льда. Лед станет прочным только после длительных морозов, его толщина должна быть минимум 10 см.За ситуацией следят камеры видеонаблюдения «Безопасный город», а спасательный отряд имеет аэробот. Особое внимание уделяется любителям зимней рыбалки и детям. Родителям следует контролировать детей и не разрешать им играть у воды и выходить на тонкий лед.Ранее жителей предупредили об опасности выхода на Каму.