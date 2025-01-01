Спасатели Удмуртии начали наблюдение водных объектов из-за непрочного льда

Опубликована: 6 декабря 2025 г. 11:34 33

Спасатели усиливают патрулирование Ижевского пруда с 6 декабря из-за тонкого льда. Лед станет прочным только после длительных морозов, его толщина должна быть минимум 10 см.

За ситуацией следят камеры видеонаблюдения «Безопасный город», а спасательный отряд имеет аэробот. Особое внимание уделяется любителям зимней рыбалки и детям. Родителям следует контролировать детей и не разрешать им играть у воды и выходить на тонкий лед.

Ранее жителей предупредили об опасности выхода на Каму.