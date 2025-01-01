Дрифтер из Ижевска задержан в Санкт-Петербурге за нарушения при вождении



Житель Ижевска вновь попал в поле зрения петербургской ГИБДД после ночных заездов.

22-летний дрифтер снимал трюки на дороге Санкт-Петербурга, подвергая риску себя и других. Менее чем через сутки его задержали. Он объяснил свои действия желанием оттачивать мастерство.

У гонщика уже были административные нарушения, а его автомобиль отправили на спецстоянку. Также против него возбудили новое дело. В ноябре его уже задерживали за аналогичные гонки.