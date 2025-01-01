Гендиректор "Концерна "Калашников" стал председателем комитета по цифровизации ВПК



Генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников стал председателем комитета по цифровизации Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

Первое заседание прошло на площадке концерна, где обсуждались инновации в производстве, включая внедрение отечественного ПО, электронный документооборот, автоматизацию проектирования и производства электронных систем.

Лушников отметил, что комитет будет анализировать проблемы цифровизации оборонных предприятий и формировать предложения для улучшения государственной политики в этой сфере. Отдельное внимание уделено увеличению доли гражданской продукции и снижению себестоимости изделий за счёт автоматизации, роботизации и ИИ.