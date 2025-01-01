В ИжГТУ для обучения, экзаменов и соревнований закупили 14 беспилотников



На кафедру «Мехатронные системы» ИжГТУ им. М. Т. Калашникова поступило 14 беспилотников в рамках проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС».Три больших промышленных дрона и 11 малых предназначены для аэрофотосъемки, лазерного сканирования и обучения студентов. 10 из них - конструкторы, одно большое летающее крыло и два крупных квадрокоптера.Новое оборудование будет использоваться на соревнованиях и экзаменах. В ИжГТУ обучается около 200 студентов по специальности «Эксплуатация БАС», и беспилотники также применяются в образовательных программах.