В ноябре госдолг Удмуртии сократился на 4 млрд рублей до 54 млрд

Госдолг Удмуртии на 1 декабря 2025 года — 54 млрд 112 млн рублей, сообщил Минфин республики.На начало ноября долг был 58,1 млрд рублей, но в ноябре погашена реструктурированная задолженность в размере 4 млрд 16 млн рублей, что снизило долг на 12 млрд 13 млн рублей с начала года.Структура госдолга: бюджетные кредиты — 51 млрд 612 млн рублей, обязательства по ценным бумагам — 2 млрд 500 млн рублей. Расходы на обслуживание долга — 435,1 млн рублей, просроченной задолженности нет.