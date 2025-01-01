Городами-побратимами стали Сарапул и Нефтекамск



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Главы Сарапула и Нефтекамска заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 3 декабря. Стороны будут развивать экономику, инвестиции, промышленность, социальную сферу, культуру, спорт, туризм, градостроительство, архитектуру, поддерживать предпринимательство и обмениваться информацией и кадрами.

Эльдар Валидов отметил, что партнерство станет основой для новых проектов. Соглашение уже вступило в силу. Специалисты Сарапула поделились опытом развития города как «речных ворот» Удмуртии, а представители Нефтекамска представили свои проекты.