В Удмуртии отметят международный день дворового хоккея

13 декабря в Удмуртии отметят Всемирный день дворового хоккея (0+). В мероприятии смогут участвовать все желающие с клюшками и мячами. Турнир объединит города России от Чукотки до Санкт-Петербурга.

Организатор Михаил Смагин призвал выходить на улицу, ставить ворота и играть.

В Ижевске 13-14 декабря пройдёт школьный турнир по хоккею на валенках «Кубок Медного Всадника». Турнир посвящён 200-летию Восстания декабристов. Смагин обещает публиковать интересные факты о декабристах, их женах, Сибирском тракте, Дебёсах, Ижевске и Санкт-Петербурге.

В 2024 году школьный кубок Ижевска выиграла команда Гуманитарного лицея.