На Чепецком механическом заводе внедрили 3Д-печать оснасти и запчастей оборудования

Чепецкий механический завод в Глазове начал использовать 3D-печать для производства техоснастки, инструментов и запчастей.

Это сократило сроки их поставки на 85% и уменьшило затраты на закупку, хранение и транспортировку.

Гендиректор Сергей Чинейкин отметил, что завод производит титановые материалы для аддитивных технологий и активно внедряет 3D-печать, что позволяет быстро воспроизводить нужные компоненты и снижать зависимость от иностранных комплектующих.