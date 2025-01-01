На Чепецком механическом заводе внедрили 3Д-печать оснасти и запчастей оборудования

Опубликована: 5 декабря 2025 г. 14:17 29

Чепецкий механический завод в Глазове начал использовать 3D-печать для производства техоснастки, инструментов и запчастей. 

Это сократило сроки их поставки на 85% и уменьшило затраты на закупку, хранение и транспортировку. 

Гендиректор Сергей Чинейкин отметил, что завод производит титановые материалы для аддитивных технологий и активно внедряет 3D-печать, что позволяет быстро воспроизводить нужные компоненты и снижать зависимость от иностранных комплектующих.