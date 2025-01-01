Шесть порций "Сельди под шубой" на Новый год в Удмуртии обойдутся в 280 рублей



В Удмуртии порция домашнего салата «Селёдка под шубой» стоит около 47 рублей, сообщил министр промышленности и торговли Виктор Лашкарёв со ссылкой на Удмуртстат.Для шести порций салата понадобятся: сельдь (150 рублей), картофель (11 рублей), свёкла (10 рублей), морковь (10 рублей), лук (5 рублей), яйца (23 рубля), майонез (70 рублей) — всего около 279 рублей или 47 рублей за порцию (150 граммов).В кафе такая порция обойдётся примерно в 175 рублей.