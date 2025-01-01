В школу в Ижевске проник посторонний, который вёл себя неадекватно.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в одну из школ Ленинского района Ижевска через служебный вход проник мужчина, который вёл себя странно.

Сотрудники пищеблока, куда вошел гражданин, сразу же сообщили об этом директору и охране. Служба охраны нажала тревожную кнопку, и правоохранительные органы прибыли на место в течение нескольких минут. Задержанный доставлен в Республиканский наркологический диспансер. Пострадавших нет.

По информации источника, знакомого с ситуацией, мужчина вошёл в здание школы № 60 в микрорайоне Малиновая гора не через главный вход. Его встретила сотрудница, которая сумела отвлечь его и нажать тревожную кнопку. Правоохранители быстро прибыли на место и задержали нарушителя.