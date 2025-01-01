Двое африканцев пытались незаконно остаться жить и работать в Удмуртии



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Судебные приставы Удмуртии выслали двух африканцев за нарушение миграционного законодательства.Гражданин Сьерра-Леоне учился в РУДН, но устроился на молочный комбинат в Шаркане, а гражданин Камеруна приехал как турист и работал в пункте выдачи заказов в Сарапуле. У них не было документов, подтверждающих право на пребывание в России. Им назначили штраф и выдворили из страны.Судебные приставы доставили их до границы, где они улетели в свои страны, и въезд в Россию им закрыт на 5 лет.