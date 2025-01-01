Хоккейная команда Ижсталь проиграла в домашней игре



«Ижсталь» проиграла «Химику» из Воскресенска в домашнем матче. Игра прошла 3 декабря в Ижевске на катке «Олимпиец».«Сталевары» открыли счет за 8 секунд до конца первого периода, но затем пропустили шайбу, когда «Химик» был в меньшинстве. Основное время и овертайм не выявили победителя, и матч завершился серией буллитов, где «Химик» оказался точнее.Счет — 1:2 в пользу «Химика». «Сталевары» выиграли 24 вбрасывания, сделали 53 броска и получили 4 штрафа.