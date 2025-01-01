Баскетбольная команда «Купол-Родники» выиграла у «Темпа СУМЗ» из Ревды



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Вечером 3 декабря на своей площадке ижевская команда «Купол-Родники» выиграла у «Темпа СУМЗ» из Ревды (Свердловская область). Счет встречи — 85:80 в пользу хозяев.

Главный тренер «Купол-Родники» Сергей Чернов похвалил своих игроков. Команда показала слаженную и эффективную игру. Соперник был сильным, но игроки действовали уверенно, проявляя высокий профессионализм и мотивацию. Коллектив хотел порадовать болельщиков качественным баскетболом. Несмотря на ошибки и моменты потери концентрации, игроки проявили стойкость и умение справляться с эмоциями. Об этом рассказал тренер сказал Сергей Чернов после матча.