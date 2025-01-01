Кот Федос убежал от хозяйки в поезде между Удмуртией и Татарстаном и доехал до Сибири



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Москвичка Эльвира чуть не потеряла кота Федоса, отпустив его прогуляться по вагону во время поездки из Удмуртии в Казань.Кот спрятался в конструкции вагона и был обнаружен проводницей в районе Тынды. Выманить его было сложно, но сотрудники РЖД включили запись голоса хозяйки, и Федос вышел. Эльвира с мужем вылетели в Нерюнгри, чтобы забрать кота.Для ускорения встречи машинист и инженер поезда проехали около 500 км в мороз - 30 градусов. Воссоединение состоялось 1 декабря в аэропорту Нерюнгри.