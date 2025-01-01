Ижевчанка незаконно оформила на сына 130 тыс рублей микрозаймов



В Ижевске женщина взяла на имя сына 17 микрокредитов и потратила деньги на себя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

38-летняя ижевчанка, не работающая и ранее судимая, попросила у сына фотографию его паспорта, чтобы получать пособия на младшего ребёнка. Однако позже она оформила на его имя займы на общую сумму 130 тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Её отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы.