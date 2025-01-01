Из-за отсутствия льда в Удмуртии может сорваться фестиваль ледовой скульптуры



Организаторы ледового фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске надеются провести его в 2025 году. Куратор фестиваля Анфим Ханыков сообщил, что фестиваль проходит в городе уже 14 лет, а ледяные скульптуры появляются в январе перед Крещением.

Однако ноябрь 2025-го оказался тёплым, а начало декабря не радует морозами. Есть опасения, что лёд на пруду не успеет замёрзнуть.

Ханыков заявил, что фестиваль, возможно, состоится, если зима всё-таки придёт в Удмуртию. В декабре 2024 года из-за тёплой погоды вода долго не замерзала, но скульпторы создали ледовый городок и вырезали более 20 фигур ангелов, несмотря на плюсовую температуру.