Упавший с шестого этажа строитель отсудил у работодателя 2 млн рублей

В Ижевске рабочий, пострадавший при строительстве, получил компенсацию морального ущерба в 2 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии.

Во время монтажа здания рабочий упал с шестого этажа и получил серьёзные травмы. Проверка работодателя показала, что предприниматель нарушил правила охраны труда. В результате работодатель не обеспечил безопасные условия работы, что привело к несчастному случаю.

Суд обязал компанию выплатить пострадавшему 2 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный вред.