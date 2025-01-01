Повар из Удмуртии победил в чемпионате по приготовлению пиццы



Ижевчанин Егор Булдаков рассказал о своём участии в третьем Международном чемпионате по пицце в Сербии.Соревнование прошло 29–30 ноября в Белграде, в нём участвовали более 120 пиццайоло из 12 стран. Были представлены четыре категории: «традиционная неаполитанская пицца», «современная неаполитанская пицца», «классическая пицца» и «римская пицца».Егор участвовал в двух категориях и занял второе место в номинации «классическая пицца» с авторской пиццей «Чайковский». На Всероссийском Чемпионате по пицце он подавал эту пиццу на патефоне, но в Белград не смог привезти музыкальный инструмент. Его супруга за несколько дней создала копию рояля из коробки от пылесоса, и пицца была представлена именно в ней.