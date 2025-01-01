Хоккейный клуб «Ижсталь» победил на своем льду команду из Нижнего Новгорода «Торпедо-Горький»



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

«Ижсталь» победила «Торпедо-Горький» 1 декабря на домашнем льду. Первый период был без голов, на 22-й минуте Петр Яковлев открыл счет, через 8 минут Максим Глинский удвоил преимущество. «Торпедо-Горький» сравнял счет, но за 4 минуты до конца матча «Ижсталь» выиграла, заменив вратаря на экстра-полевого игрока.Итоговый счет — 2:1. «Ижсталь» выиграла 25 вбрасываний, сделала 38 бросков и получила 6 штрафов.Главный тренер Рамиль Сайфуллин отметил тяжелый матч, стойкость команды и важность восстановления. Следующие игры «Ижстали», 3 и 5 декабря, будут благотворительными для приюта «Белый Бим».