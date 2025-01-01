В Ижевске в ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля



В Ижевске 28 ноября произошла авария с каршеринговым автомобилем, сообщает дорожная полиция Удмуртии.

Авария случилась около 8 утра рядом с домом №71 на улице Спортивной. 24-летний водитель машины «Рено Дастер» потерял управление и вылетел с дороги, врезавшись в железный забор.

Пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля.

Полиция напоминает водителям, что нужно ехать с такой скоростью, чтобы всегда хорошо видеть дорогу и контролировать машину.