В Ижевске в ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля
В Ижевске 28 ноября произошла авария с каршеринговым автомобилем, сообщает дорожная полиция Удмуртии.
Авария случилась около 8 утра рядом с домом №71 на улице Спортивной. 24-летний водитель машины «Рено Дастер» потерял управление и вылетел с дороги, врезавшись в железный забор.
Пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля.
Полиция напоминает водителям, что нужно ехать с такой скоростью, чтобы всегда хорошо видеть дорогу и контролировать машину.