В Удмуртии усилили охрану хвойных деревьев, ожидая незаконной вырубки к Новому году

В Удмуртии усилили охрану новогодних деревьев. С 1 декабря лесная охрана увеличила патрулирование лесов, а сотрудники Минприроды и ГАИ начали дежурить на дорогах.Также будут проводиться рейды по рынкам с проверкой разрешительных документов на продажу елей. За незаконную вырубку предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Для организованных групп наказание может включать лишение свободы до 7 лет и штраф до 3 млн рублей.Нарушители обязаны возместить ущерб лесному фонду.