Студенты из исторических регионов смогут учиться в технических вузах за счет ижевского концерна

Концерн «Калашников» выделит десять дополнительных целевых мест для абитуриентов и студентов из Народной Дружины ДНР в ведущих технических вузах России, сообщает пресс-служба предприятия.Молодые люди смогут бесплатно учиться по востребованным специальностям и получать стипендию генерального директора. После окончания вуза «Калашников» гарантирует трудоустройство.Поддержка будет оказана в МГТУ имени Баумана, МГТУ «СТАНКИН», МАИ, БГТУ «ВОЕНМЕХ», СПбГМТУ, СПбПУ Петра Великого, КАИ имени Туполева и Ижевском техническом университете имени Калашникова.