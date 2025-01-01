Преступники в возрасте от 17 до 19 забрали отобрали валюту с криптокошелька пострадавшего



В Ижевске преступная группа силой отобрала у местного жителя более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Трое молодых людей, 18 и 19 лет, сговорились и напали на мужчину. Они избили его и ограбили.

По данным СУ СК РФ по Удмуртии, это случилось в сентябре 2025 года. Преступники забрали криптовалюту с криптокошелька жертвы, что составило более 200 тысяч рублей.

На момент преступления одному из нападавших было всего 17 лет.

Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело о грабеже.