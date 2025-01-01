Бурановские бабушки стали получать гонорар вдвое больше, чем раньше



Год назад час выступления «Бурановских бабушек» стоил 350 тыс. рублей, теперь — 1 млн, пишет Телеграм-канал «Mash». Несмотря на высокие гонорары, артистки скромны: летают эконом-классом, просят привезти кефир и гостинцы для внуков.

Они регулярно выступают на фестивалях, концертах и корпоративах в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольший спрос на их выступления наблюдается в новогодние праздники.

Коллектив занял 2-е место на «Евровидении-2012». В 2014 году продюсер обновила состав, отстранив участниц, завоевавших успех, без их ведома. Группа сменила название на «Бабушки из Бураново».