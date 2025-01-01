В Удмуртии полицейские стреляли по колесам машины, где могли ехать браконьеры



В Удмуртии автоинспекторы применили табельное оружие для остановки нарушителя, сообщает пресс-служба МВД.Ночью в Можгинском районе ДПС получила информацию о «Ладе Ниве» без номеров и возможными браконьерами внутри. Водитель проигнорировал требования об остановке, увеличивая скорость. После предупреждений инспекторы выстрелили по колесам, что привело к остановке машины.За рулем был 40-летний житель района, на которого составили два административных протокола. Полиция также проверяет факт браконьерства.