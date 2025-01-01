В Удмуртии канал "Культура" снимал местные туристические достопримечательности



С 29 ноября по 6 декабря в Удмуртии съёмочная группа телеканала «Культура» снимала два выпуска программы «Неизвестные маршруты России».Выпуски выйдут в феврале 2026 года. Первый день съёмок прошёл в Ижевске, где были сняты Александро-Невский собор, Ижевский пруд, памятник оружейникам, Михаило-Архангельский собор, мотомузей Кожушковых и музей Калашникова.В Минтуризме Удмуртии отметили, что в городе ещё много неисследованных уголков.