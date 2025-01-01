В Можгинском районе Удмуртии в ДТП погибла 11-летняя пассажирка, ранены водитель и трое детей



В Можгинском районе в ДТП погиб ребёнок, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

27 декабря около 19:20 на дороге «Можга — Вавож» возле деревни Малая Сюга 37-летняя женщина за рулём «Лады Ларгус» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Скания».

В аварии погибла 11-летняя пассажирка, водитель и трое других детей 8, 9 и 10 лет госпитализированы. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. На месте работают оперативные службы, обстоятельства аварии выясняются.