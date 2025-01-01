Каток на Центральной площади Ижевска будет открыт с большой задержкой



Открытие ледового катка на Центральной площади Ижевска было отложено на несколько дней, о чем официально сообщили представители компании-подрядчика в социальных сетях.

В настоящее время осуществляется комплексная подготовка катка к эксплуатации. Точная дата открытия будет объявлена организаторами в кратчайшие сроки. Согласно предварительным данным, запуск катка планируется в течение ближайших трех дней.

Следует отметить, что в рамках праздничных мероприятий, запланированных на новогодние каникулы, на ледовой арене будут организованы бесплатные мастер-классы по фигурному катанию и кёрлингу. Эти мероприятия направлены на популяризацию зимних видов спорта и активного образа жизни среди населения.