На новой купюре в 1000 рублей появится катер «Метеор» плавающий между Удмуртией и Татарстаном



Изображение Банка России Изображение Банка России

Банк России запустил новую купюру номиналом 1000 рублей с катером «Метеор», который курсирует между Удмуртией и Татарстаном.Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — Саратовский мост, «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани. Банкнота выполнена в бирюзовом цвете и имеет усиленный защитный комплекс.Она будет поступать в оборот постепенно. В октябре 2023 года ЦБ отозвал предыдущий проект банкноты из-за критики и запустил голосование за новые изображения. Победил «Метеор». Дом-музей Чайковского из Удмуртии также был в топ-10.