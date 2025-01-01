В Удмуртии создают реестр обманутых застройщиками участников строительства частных домов



С 20 января по 31 марта 2026 года Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства примет жителей Удмуртии, пострадавших от недобросовестных застройщиков индивидуального жилищного строительства. Это необходимо для создания реестра пострадавших.Прием будет по предварительной записи. Для этого нужно отправить заявление и предоставить паспорт, договор подряда, кредитный договор и документы о признании потерпевшим или судебное решение по иску. Бланки заявления доступны на сайте Минстроя Удмуртии.