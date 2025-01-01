Перед Рождеством в храмах Удмуртии накормят нуждающихся пельменями



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В преддверии Рождества в Удмуртии пройдёт «Пельмень-фест: накорми голодного», организованный Ижевской епархией. С 2 по 9 января 2026 года в храмах будут готовить пельмени для нуждающихся.В Михайло-Архангельском соборе угостят бездомных из центра «Тёплый кров» и раздадут термосы, которые прихожане могут приобрести в качестве пожертвования. Это вовлечение верующих в социальные проекты епархии, помогая бездомным почувствовать заботу и поддержку.