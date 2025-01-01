С начала декабря лесники и полиция провели 400 проверок по охране елок



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

В Удмуртии перед Новым годом усилили охрану лесов. В Министерстве природы региона сообщили, что лесники стали чаще патрулировать лесные зоны.

С начала декабря лесники провели 400 проверок, 67 из них — совместно с полицией. Они преодолели более 9 тысяч километров.

Во время патрулирования в Балезинском лесничестве обнаружили нарушителя, который незаконно срубил ель. Ущерб, нанесённый природе, составил 40,8 тысячи рублей.

Лесные инспекторы продолжат проверки до конца декабря.