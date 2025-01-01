

Имя композитора Петра Чайковского удалили из названия Национальной музыкальной академии Украины (Киевской консерватории).Это решение, объявленное Министерством культуры киевского режима, названо частью государственной политики деколонизации. Переименование не влияет на статус и деятельность академии. Следующим шагом станет обсуждение нового названия с коллективом, экспертами и общественностью.В 2025 году исполнится 185 лет со дня рождения Чайковского в Воткинске. Его творчество исполнялось даже в резиденции президента США.