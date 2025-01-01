В Удмуртии после 5-часовой операции женщину спасли от аневризмы мозга



Врачи Первой республиканской больницы Удмуртии провели успешную операцию на 49-летней женщине с аневризмой мозга. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Аневризма находилась у основания черепа, что делало её разрыв особенно опасным.

Нейрохирурги Игорь Воробьев и Сергей Кузнецов выполнили клипирование аневризмы. Операция длилась более пяти часов и проводилась с использованием высокоточного микроскопа, закупленного в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Пациентка успешно прошла операцию и чувствует себя хорошо. Сейчас она восстанавливается под наблюдением медиков.