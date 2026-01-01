Объём собственного производства в Удмуртии вырос более чем на 500 млрд рублей



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Минпромторг Удмуртии подвёл итоги промышленного развития республики в 2025 году. Государственная поддержка составила 59,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе.

Субсидии получили 11 предприятий региона. Средства пошли на закупку нового оборудования, подключение к инфраструктуре и оплату лизинга.

В итоге объём собственного производства вырос более чем на 500 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет увеличились на 1,5 млрд. Также привлечены инвестиции в модернизацию — 15,2 млрд рублей.