Произведенный в Ижевске Lada Largus станет дешевле на 73 тыс. руб. до 1 587 000 руб.

С января 2026 года АвтоВАЗ снизит цены на Lada Largus производства Ижевска - на 73 тыс. руб. до 1 587 000 руб. (-3,8%).Заметно подешевеет Lada Aura, сразу на 354 тыс. руб. до 2 245 000 руб. (-14%).Цены на Granta, Iskra, NIVA Legend и NIVA Travel незначительно вырастут:Granta – 850 000 руб. (+1,9%)Iskra – 1 277 000 руб. (+1,8%)NIVA Legend – 1 099 000 руб. (+1,8%)NIVA Travel – 1 420 000 руб. (+1,9%).Несмотря на инфляцию и налоги, АвтоВАЗ нашел способ удержать цены благодаря сокращению издержек.