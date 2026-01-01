Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проведет финал забега «Пельменный кубок»



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Дмитрий Губерниев станет ведущим финального этапа забега «Пельменный кубок» в Ижевске 9 января, сообщил глава Удмуртии.

Забег пройдёт с 4 по 9 января в Сарапуле, Воткинске и Ижевске в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя». Участники будут соревноваться на разных дистанциях, участвовать в играх и мастер-классах. Все финишёры получат пельмени, победители — «тазик лакомства», а сильнейшие бегуны — денежные призы.

В забеге впервые применят систему возрастных коэффициентов для равных условий. Забег включён в календарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики.